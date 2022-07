Landkreis Günzburg

12:30 Uhr

Sie engagieren sich vorbildlich - und wurden deshalb ausgezeichnet

Plus Der Leo-Jugendsozialpreis wurde in Günzburg zum vierten Mal vergeben. Wer die Preisträger sind und was hinter der Auszeichnung steckt.

Von Walter Kaiser

Zum Glück gibt es sie - „die vielen versteckten Helfer“, wie Landrat Hans Reichhart es formulierte. Eine ganze Reihe dieser stillen Helferinnen und Helfer hat der Lions Club Günzburg bei einer Feierstunde im Landratsamt mit seinem Jugendsozialpreis ausgezeichnet. Mit Urkunde und jeweils 2000 Euro wurden die Buben und Mädchen der Alois-Kober-Grundschule Kötz, die Jugend des Technischen Hilfswerks (THW) Günzburg und das Tanzzentrum Michaela Majsai Edelstetten geehrt. Ihr soziales und gesellschaftliches Engagement sei vorbildlich, erklärten der Landrat als Schirmherr und der Unternehmer Horst Walz aus Jettingen-Scheppach, der als ehemaliger Lions-Präsident vor einigen Jahren den Preis ins Leben gerufen hatte.

