Sie haben abgestimmt: Michael Fritz ist der Ehrenamtler des Monats Mai

Plus Das erstmalige Online-Voting von Günzburger Zeitung und Mittelschwäbischen Nachrichten hat ein klares Ergebnis gebracht. Wir stellen den Gewinner Michael Fritz aus Unterknöringen genauer vor.

Kaum zu glauben, dass auch der Tag von Michael Fritz nur 24 Stunden hat. Der 38-Jährige aus Unterknöringen jongliert seine Ehrenämter spielerisch: Er ist katholischer Pfarrgemeinderat, stellvertretender Vorsitzender im zwölften Bezirk des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), Kassenwart der Freiwilligen Feuerwehr Unterknöringen und Vorsitzender der Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau. Seine Musikkameraden sagen von ihm in seiner Nominierung „wir wären ohne ihn wie der Takt ohne Strich“. Seit seiner Kindheit ist Fritz in Vereinen tätig. Dass er zu seinen Ämtern kam, hat auch mit der ansteckenden Leidenschaft seiner Wegbegleiter zu tun.

In der dritten Klasse ging Fritz zur Kommunion und wurde kurz darauf Ministrant. 1995 begann der Unterknöringer Tenorhorn zu spielen. Nur wenige Jahre später trat er 1999 in den Musikverein der Handschuhmacher ein. Und dann kam eins immer wieder zum anderen und es hieß: „Hey Michael, du könntest doch mal …“