Landkreis Günzburg

vor 21 Min.

Sie trotzen Corona: Modehäuser im Kreis Günzburg haben kreative Ideen

An die Tage des monatelangen Lockdowns zu Beginn des vergangenen Jahres denkt Stephanie Brenner vom Modehaus Frey in Burgau nur sehr ungern zurück.

Plus Wegen Corona müssen auch Modeläden ihr Geschäft anpassen. Drei Ladeninhaberinnen aus dem Landkreis Günzburg erzählen, wie es in der Pandemie läuft.

Von Claudia Jahn

Ideenreich sein und stets offen für Neues, ein Gespür dafür haben, was sich die Kunden wünschen und wie sich die Marktlage und die Trends entwickeln, das gehört zu den Grundvoraussetzungen, um ein Modegeschäft erfolgreich führen zu können. Und diese sehr ausgeprägten Eigenschaften, über die eine erfolgreiche Ladeninhaberin verfügen muss, sind in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie mehr als sonst üblich gefordert worden. Wie und in welchem Umfang sollen die Order für die kommende Saison platziert werden? Wie wird sich das Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden verändern? Wie können Lieferengpässe ausgeglichen werden? Das sind Fragen, die mittlerweile viel wichtiger sind. Diese so plötzlich notwendige Anpassung an die neue Marktlage ist den Inhaberinnen der relativ kleinen Modehäuser im nördlichen Landkreis Günzburg mit viel Engagement gelungen.

