Sieben der besten Handwerker Schwabens kommen aus dem Landkreis

58 junge Handwerkerinnen und Handwerker sind die Besten in ihren Gewerken in ganz Schwaben. Sie konnten sich im Praktischen Leistungswettbewerb 2022 durchsetzen. Nach zwei Corona-Jahren veranstaltete die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) deshalb ihnen zu Ehren eine große Feier im Atrium der Kammer in Augsburg. Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner gratulierte den jungen Menschen, lobte ihr Engagement und stellte ihnen trotz der aktuellen Lage eine gute Zukunft in Aussicht. Die anwesenden Politiker mahnte er aber: „Wir als Handwerksorganisation drängen auf schnelle und wirksame politische Entscheidungen. Diese müssen auch dazu beitragen, dass unsere erfolgreichen Nachwuchskräfte bestmöglich ihrer Arbeit nachgehen können!“

Das sind die Kammersieger aus dem Landkreis Günzburg 1 / 7 Zurück Vorwärts Anlagenmechaniker SHK Fabian Lucarelli aus Offingen Ausbildungsbetrieb: Haustechnik Friedrich-Josef Heidel, Gundremmingen

Brauer und Mälzer Nico Vogel aus Jettingen-Scheppach Ausbildungsbetrieb: Schlossbrauerei Autenried, Ichenhausen

Friseurin Leonie Sauter aus Bibertal Ausbildungsbetrieb: Heaven's Hair, Bibertal

Holzblasinstrumentenmacherin Marion Loos aus Ichenhausen Ausbildungsbetrieb: Martin Foag Klarinettenbau, Haldenwang

Mechatroniker für Kältetechnik Sebastian Dirr aus Burtenbach Ausbildungsbetrieb: Robatherm GmbH & Co. KG, Jettingen-Scheppach

Schreinerin Elena Büttner aus Dornstadt Ausbildungsbetrieb: Schreinerei Zebrano GmbH, Leipheim

Technischer Systemplaner Manuel Rieder aus Dillingen a. d. Donau Ausbildungsbetrieb: Heidel Haustechnik, Gundremmingen

Hans-Peter Rauch, Präsident der HWK Schwaben, zollte den 22 jungen Frauen und 36 Männern seine Anerkennung für ihren Trainingsfleiß, ihr Können, ihren Siegeswillen und ihr Durchsetzungsvermögen. Besonders freute er sich, dass die Zahl der Frauen unter den Besten kontinuierlich ansteigt: „In diesem Jahr sehe ich überdurchschnittlich viele Kammersiegerinnen. Das gilt auch für Berufe, die stark von Männern dominiert sind, wie Straßenbauer, Schornsteinfeger und Fleischer. Ich halte das für ein wichtiges Signal an alle anderen Mädchen und jungen Frauen: Wir brauchen Sie im Handwerk! Wir wollen, dass der Frauenanteil im Handwerk weiter steigt!“

Rauch fordert Hilfsprogramme für Handwerksbetriebe

Rauch nahm auch zur Energiekrise und den damit verbundenen Herausforderungen Stellung: „Gemeinsam müssen und werden wir die Energiekrise bewältigen. Hohe Energiepreise und mögliche Versorgungsengpässe gefährden besonders energieintensive Unternehmen. Hilfsprogramme für international tätige Großunternehmen gibt es schon länger, aber keine fürs Handwerk. Das muss sich umgehend ändern. Wir stehen deshalb im engen persönlichen und schriftlichen Austausch mit Abgeordneten auf allen Ebenen.“

Die Liste der Sieger 2022 zeigt die ganze Bandbreite der handwerklichen Berufe mit 58 Gewerken. In diesem Jahr waren mit einer Holzblasinstrumentenmacherin, einer Klavier- und Cembalobauerin und einem Orgelbauer auch musikalische Berufe vertreten. Diese jungen Gesellinnen und Gesellen sind Vorbilder für alle, die derzeit in der Ausbildung sind und auch für alle, die in den nächsten Jahren die Schule beenden werden und sich dann entscheiden müssen, wie es weitergeht. Eine handwerkliche Ausbildung bietet ein gutes berufliches Fundament und eine ausgezeichnete Lebensperspektive.

Nächste Stationen: Landes- und Bundeswettbewerb

Am Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks können Absolventen der Gesellen- und Abschlussprüfungen 2022 teilnehmen. Sie mussten die beste praktische Prüfungsarbeit in ihren jeweiligen Prüfungsbezirken abgelegt haben und dürfen zum Zeitpunkt der Prüfung nicht älter als 27 Jahre sein. Die Kammersieger können jetzt an weiteren Berufswettbewerben teilnehmen. Die nächsten Ebenen sind der Landeswettbewerb und der Bundeswettbewerb, dessen Abschlussfeier in diesem Jahr erstmals in Augsburg stattfindet. Deshalb spornte Präsident Rauch die Siegerinnen und Sieger noch zusätzlich an: „Haben Sie viel Erfolg bei den weiteren Stufen des Wettbewerbs auf Landes- und auf Bundesebene. Ich würde mich sehr freuen, manche von Ihnen am 9. Dezember bei der Bundessiegerfeier in Augsburg wiederzusehen.“

Silberne Ehrennadel für Ausbilder

Ein besonderer Dank galt auch den Ausbildern in den Unternehmen. HWK-Präsident Rauch: „Wer ein erstklassiger Handwerker werden will, der braucht eine erstklassige Ausbildung – und dafür garantiert ein erstklassiger Meister, der den Lehrling führt. Es ist immer wieder toll, wie manche Ausbilder sich für ihre Nachwuchskräfte einsetzen und sie unterstützen, wenn es dann um die Arbeitsproben beim Leistungswettbewerb geht.“ Drei Ausbilder wurden in diesem Jahr mit der Silbernen Ehrennadel des Schwäbischen Handwerks ausgezeichnet, weil sie bereits dreimal einen Kammersieger hervorgebracht hatten. (AZ)