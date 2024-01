Simone Strohmayr vertritt den SPD-Kreisverband im Landtag

Die SPD aus dem Wahlkreis Günzburg wird künftig von einer neuen Betreuungsabgeordneten im Bayerischen Landtag vertreten. Wofür sich Simone Strohmayr einbringen möchte.

Simone Strohmayr aus Stadtbergen (Landkreis Augsburg) ist die neue Betreuungsabgeordnete für den Wahlkreis Günzburg, teilte der SPD-Kreisverband Günzburg in einer Pressemitteilung mit. Die promovierte Juristin ist nun in ihrer fünften Amtszeit für die SPD im Bayerischen Landtag. Sie ist parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion und unter anderem bildungs- und frauenpolitische Sprecherin. Die SPD stellt 17 Abgeordnete, zwei davon aus Schwaben. Strohmayr sieht sich als Bindeglied zwischen dem Kreisverband und dem Landtag. „Mein Anliegen ist es, die Themen und Wünsche der Menschen im Kreis Günzburg in den Landtag einzubringen“, so Strohmayr. Dafür sei es wichtig, mit Unternehmen, Organisationen, Vereinen und den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu kommen. Dies kann entweder über den Kreisverband oder über das Abgeordnetenbüro in Stadtbergen unter der E-Mail-Adresse info@simone-strohmayr.de erfolgen. (AZ)