So arbeiten die Beleghebammen im Günzburger Kreißsaal

Von Sophia Huber - 16:27 Uhr

Mehr als 100 Babys sind allein im Februar in der Günzburger Klinik geboren. Immer mit dabei: die Hebammen. Bei einem Besuch zeigen sie, warum es ihr Traumjob ist.

Ein paar Minuten können Sandra Roehse und Elisa Zeller durchatmen. Es gibt Tee, Kaffee und Hefezopf im Pausenraum der Beleghebammen gleich neben den Kreißsälen in der Günzburger Kreisklinik. Zeller nimmt einen Schluck, mit einem Auge hat sie den Bildschirm, der an der Wand hängt, im Blick. Dort sehen die Hebammen das CTG, also den Wehenschreiber einer werdenden Mutter, die nur wenige Meter weiter im Kreißsaal liegt. "Ein bisschen wird's noch dauern", sagt die 28-jährige Hebamme mit ihrem geschulten Blick auf die Linien. Die Mutter ist zu diesem Zeitpunkt die einzige Schwangere, die in einem der Kreißsäle auf die Geburt ihres Babys wartet. Doch nicht einmal zwei Stunden später sind alle drei Betten belegt.

Zehn Hebammen arbeiten im Kreißsaal in Günzburg, ab April sind sie zu elft. In der Regel geht eine Schicht zwölf Stunden, meist folgt auf den Tagdienst gleich anschließend der Bereitschaftsdienst, erklärt Sandra Roehse. "Es ist selten, dass eine Hebamme 24 Stunden bleibt, kam aber auch schon vor." Im Februar gab es sehr lange Tage, denn der war besonders geburtenstark. Stand 28. Februar, später Nachmittag, sind 104 Babys in Günzburg in der Kreisklinik geboren.



