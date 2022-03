So bereitet sich der Kreis Günzburg auf Kriegsflüchtlinge vor

Plus Warum Sachspenden für ukrainische Kriegsflüchtlinge im Kreis Günzburg noch nicht koordiniert werden. Und welche Mailadresse etwa beim Anbieten von Unterkünften hilft.

Noch ist kein Kriegsflüchtling, der über die Regierung von Schwaben auf die Landkreise verteilt wird, im Landkreis Günzburg angekommen. Das sagte der Günzburger Landrat Hans Reichhart am Dienstagnachmittag auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Landkreis sei aber vorbereitet auf die Menschen aus der Ukraine, deren Leben sich vor knapp einer Woche nach dem Angriff Russlands vollkommen verändert hat.