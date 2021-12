So erlebt eine Familie aus Leipheim die Feiertage in Quarantäne

Plus Kein Verwandtschaftsbesuch, kein Verdauungsspaziergang: Familie Walter aus Leipheim hat seit Mitte Dezember Corona und verbringt nun auch Silvester in Quarantäne.

Er hatte sich so sehr darauf gefreut. Johann, sieben Jahre alt und aus Leipheim, wäre eigentlich nach Weihnachten zum Skikurs gefahren und hätte gemeinsam mit anderen Kindern gelernt, wie man Pisten hinunterflitzt. Bereits im vergangenen Jahr ist der Kurs ausgefallen, Johann hatte große Hoffnung auf dieses Jahr. Und jetzt wurde es wieder nichts. Der Siebenjährige, seine Geschwister und seine Mama haben Corona. Und sitzen seit Mitte Dezember zu Hause fest.