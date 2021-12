So geht es jungen Menschen im Kreis Günzburg mit den Corona-Einschränkungen

Plus Jugendliche und junge Erwachsene stehen während der Corona-Pandemie nur selten im Mittelpunkt. Zwei Menschen aus dem Kreis Günzburg sagen, was sie nervt.

Seit Anfang Dezember greifen in Bayern strengere Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Mit den sogenannten „Wellenbrechern“ sollen Inzidenzwerte und Intensivbettenüberlastung reduziert werden. Während in Restaurants, Kinos, Fitnessstudios und anderen Freizeiteinrichtungen 2G oder 2G+ gelten, müssen Diskotheken, Bars und andere Schankwirtschaften nun wieder ihre Pforten schließen. Weihnachtsmärkte und Ähnliches wurden ebenfalls vollständig abgesagt. Während häufig über Krankenhausauslastung, Impfpflicht und die Spaltung der Gesellschaft diskutiert wird, bleibt eine Bevölkerungsgruppe, wie schon im bisherigen Verlauf der Pandemie, oftmals auf der Strecke: die Jugendlichen.