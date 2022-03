So geht es mit dem Gartenhallenbad Leipheim weiter

Plus Die Kosten für die Sanierung des Leipheimer Gartenhallenbads einzuhalten, wird schwer. Warum es keine Gastro-Pächter geben soll und was mit dem Personal passiert.

Jetzt ist das Gartenhallenbad Leipheim zu – für mindestens eineinhalb Jahre. Der Spatenstich für die Generalsanierung wird im April sein. Und bis dahin sollen auch "sehr belastbare Zahlen" genannt werden, was die Kosten der umfangreichen Umbauarbeiten anbelangt. Das teilt der Geschäftsführer des Zweckverbands Hallenbad Nord, Matthias Kiermasz, auf Nachfrage unserer Redaktion mit.