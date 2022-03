So ist die Personalsituation in Altenheimen im Kreis Günzburg

Plus Wegen der Impfpflicht haben manche Angestellte der Alten- und Pflegeheime des Landkreises Günzburg gekündigt. Wie dieser Engpass aufgefangen werden könnte.

Eine gute und eine weniger gute Nachricht verkündete Max Mayer, der Leiter der kreiseigenen Alten- und Pflegeheime, im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Familie und Senioren. Die Verhandlungen mit den Krankenkassen über den künftigen Pflegesatz in den Heimen seien weitgehend abgeschlossen, die neuen Sätze reichten aus, um die Personalkosten „nahezu vollständig“ finanzieren zu können. Verhandelt werde noch über die Abdeckung der gestiegenen Kosten für Energie und Lebensmittel.