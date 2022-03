So kommt das Therapiezentrum in Burgau an Pflegefachkräfte

Die Einrichtung arbeitet mit vier Vermittlungsagenturen zusammen. Mit Fachkräften aus dem Ausland soll eine "Trendwende im Pflegedienst" geschafft werden.

Das Therapiezentrum Burgau hat mit der Rekrutierung von ausländischen Fachkräften bereits einige Erfahrungen gesammelt. Seit einem guten halben Jahr arbeiten in der Fachklinik für neurologische Rehabilitation insgesamt zehn neue Pflegekräfte, die über zwei Agenturen vermittelt wurden: Sechs kommen von den Philippinen, drei aus der Ukraine und eine aus Moldawien. Zahlreiche weitere sollen folgen. "Es ist ein Kraftakt und eine nicht nur kulturelle und sprachliche Herausforderung. Wir sind bisher positiv überzeugt und gehen davon aus, dass es sich auszahlt", sagt Geschäftsführer Stefan Graf.

Insbesondere der Leiter des Pflegedienstes, Peter Miller, hat hier viel Zeit und Energie aufgebracht, um die Kontakte zu geeigneten Agenturen aufzubauen. Hinter den Anstrengungen steckten klare strategische Überlegungen. Graf spricht in diesem Zusammenhang von einer gewünschten "Trendwende in der Pflegebesetzung" (Stichwort: Leiharbeit).

Das Ziel lautet: von 500 auf 550 Mitarbeitende in Burgau kommen

Das Therapiezentrum hat derzeit etwa 500 Mitarbeitende. Mittelfristig sollen es 550 werden, gibt der Geschäftsführer als Ziel aus. "Zum einen wollen wir Kapazitäten erweitern, zum anderen müssen wir offene Stellen wieder besetzen." Im Juli 2021 sind die Intensiv- und die Intermedia-Care-(IMC-)Stationen in den Ersatzneubau Süd gezogen. Weil noch nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung steht, können von den zwölf vorhandenen Intensivbetten derzeit nur acht betrieben werden, auf der IMC-Station sind von 16 Betten 13 in Betrieb. "Das soll natürlich nicht auf Dauer so bleiben", sagt Graf. Außerdem steht im Altbau die durch den Umzug freigewordene Station mit 21 Betten leer. Sie soll in eine Normal-Pflegestation umgewandelt werden, lautet der Plan.

Zu alledem ist Personal notwendig. Es zu finden und zu rekrutieren ist schwierig - vor allem im ländlichen Raum wie Burgau, wo es in der Umgebung zahlreiche weitere kleinere und größere Gesundheitseinrichtungen gibt.

Also entschloss sich die neurologische Fachklinik bereits 2019 zu einem großen Wurf. Der damalige Geschäftsführer Stefan Brunhuber (heute Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben) und ab Dezember 2020 sein Nachfolger Stefan Graf brachten eine "relativ große Joborder" von aktuell insgesamt 55 bis 75 neuen Pflegekräften für die nächsten zwei Jahre auf den Weg. Dazu wurden insgesamt vier Agenturen eingeschaltet, die ihren Sitz in Deutschland haben. Mit Sprachschulen in deren Heimatländern kooperieren die Agenturen im engen Austausch. Warum Philippinen? "Viele junge Menschen dort lassen sich im Gesundheitswesen ausbilden. Sie sind sehr gut qualifiziert", erläutert Graf. Alle hätten einen Bachelor-Abschluss. Der 46-Jährige hofft, die erste Personalakquise bis 2023 abzuschließen. "Wir müssen strategisch denken, weil wir mehrere Ziele verfolgen."

Langfristig soll es keine Leiharbeiter mehr geben

Neben der Neubesetzung der vorhandenen Stellen und der gewünschten Erweiterung der personellen Kapazitäten will das Therapiezentrum insbesondere die Zahl der Leiharbeiter reduzieren. Diese einzusetzen, ist nicht nur umstritten, sondern auch sehr teuer. "Wir hatten 2021 mehr als 25 Leiharbeiter im Einsatz. In diesem Jahr wollen wir die Zahl auf circa acht Mitarbeiter reduzieren", so der Geschäftsführer. Langfristig soll es gar keine mehr im Haus geben.

Im Allgemeinen helfen diese Kräfte den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zwar immer wieder aus der Klemme. Ihr Einsatz wird jedoch kritisch gesehen: Sie entscheiden häufig selbst, wann, wo und wie lange sie an einem Einsatzort arbeiten. Das lästige Einspringen für andere, die Übernahme ungeliebter Schichten und die vielen Überstunden - all das fällt weg. Die Bindung zum Haus fehlt, weil sie nur kurze Zeit da sind. Ihr Einsatz durch Arbeitnehmerüberlassung entlastet zwar kurzfristig, hat aber einen hohen Preis. Denn auch die Agenturen, die sie vermittelt haben, wollen bezahlt werden. Das alles weiß auch die Leitung der Burgauer Klinik. Deswegen spricht sie von einer "Trendwende in der Pflegebesetzung", die mit der Rekrutierung ausländischer Fachkräfte begonnen wurde. "Wir wollen die Leiharbeit hinter uns lassen und das Sozialgefüge im Haus entlasten", so Graf.

Die Wohngemeinschaft aus den Philippinen

Neue Leute aus zum Teil fernen Ländern zu finden und sie in der Klinik einzusetzen, ist aber erst mal nicht günstiger. Ganz im Gegenteil. Graf: "Wir mussten und müssen hier in Vorleistung gehen." Für die sechs philippinischen Kolleginnen und Kollegen hat das Therapiezentrum ein eigenes Haus in Burgau angemietet, wo sie seit Sommer 2021 in einer Wohngemeinschaft leben. Nach und nach, sagt der Geschäftsführer, sollen Zimmer und Wohnungen in der Umgebung gemietet werden, um die Beschäftigten in Einzelmietverhältnisse zu überführen.

Um ihnen den Start zu erleichtern, sorgte die Klinik für einen vollen Kühlschrank im Haus. Für eine Gruppe Neuankömmlinge, die zusammen wohnen, wurde ein Notebook oder PC aufgestellt, damit sie mit Angehörigen und Freunden zu Hause skypen können. Jeder erhielt ein Willkommenspaket, das unter anderem aus einem Rucksack für den privaten Einkauf und aus festen, geschlossenem Schuhwerk bestand. "Die Menschen auf den Philippinen sind es gewohnt, in ihrer Heimat häufig nur mit Flip-Flops oder Sandalen herumzulaufen", berichtet Graf.

Grundausstattung in Wohnung ist Pflicht

Auch für die Ukrainer wird Wohnraum gesucht, was nicht leicht ist. Vorübergehend hat man sie in leer stehenden Patientenzimmern innerhalb der Klinik untergebracht. "Wenn wir etwas für einen unserer neuen Mitarbeiter finden, dann können wir ihn nicht in eine leere Wohnung stecken, sondern müssen uns um eine Grundausstattung kümmern." Deshalb hat das Therapiezentrum mit Gabriela Fischer, Integrationsbeauftragte für Pflegekräfte, eine Mitarbeiterin benannt, die sich um Ausstattung sowie generell um die Akquise von Wohnungen und Häusern kümmert. Sie begleitet die überwiegend jungen Neuankömmlinge bei Arztbesuchen, beim Einrichten von Bankkonten und arbeitet als Bindeglied mit den Stationsleitungen zusammen, um die Neuankömmlinge auf Station zu ihren Bezugspersonen zu integrieren. "Das klappt gut", stellt Graf fest.

Gabriela Fischer, Integrationsbeauftragte für Pflegekräfte (links), und Peter Miller, der Leiter des Pflegedienstes, mit Muriel Nonna Melencion auf der IMC-Station des Therapiezentrums Burgau. Die 29-jährige Pflegefachkraft von den Philippinen arbeitet seit Dezember hier. Sie hofft, dass im Frühjahr ihr Lebensgefährte nachkommt (der Krankenpfleger soll ebenfalls im Therapiezentrum tätig sein) und anschließend ihre fünfjährige Tochter, die derzeit bei ihrer Schwester in der Heimat aufwächst. Foto: Georg Schalk

Die Resonanz auf die neuen Pflegekräfte im Haus, die auf allen Stationen eingesetzt werden, sei sehr gut. Ihre fachliche Qualifikation sei hoch. Die größte Hürde ist die Überwindung von Sprachbarrieren. Nach der ersten Integration, müssen die philippinischen Pflegekräfte über einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten einen Anpassungslehrgang absolvieren, in Augsburg am bfz und innerhalb der Klinik. Dieser Anpassungslehrgang endet mit einer Abschlussprüfung. Erst dann haben die ausländischen Pflegefachkräfte die Anerkennung auf das deutsche Examen. Die Klinik versucht laut Graf ihren Teil dazu beizutragen, um die jungen Menschen aus dem Ausland in die heimische Gesellschaft zu integrieren und sie sozial zu akklimatisieren. Die Sorgen der Ukrainer, wie es angesichts des Krieges mit ihrem Land und ihren Angehörigen weitergeht, sind für dieses Ansinnen nicht gerade förderlich.

Pflegekräfte aus Rumänien sollen ab September in Burgau eintreffen

Die Philippinen, die Ukraine sowie eine Pflegekraft aus Moldawien werden nicht die einzigen Länder sein, in denen das Therapiezentrum seine Fühler ausgestreckt hat. Ab September werden frisch examinierte Pflegekräfte auch aus Rumänien in Burgau eintreffen. Unabhängig davon wird sich die neurologische Fachklinik weiter als attraktiver Arbeitgeber in der Region präsentieren und hier weiter um Fachkräfte werben. (AZ)