Landkreis Günzburg

vor 48 Min.

So lief der "Party-Neustart" am Wochenende im Kreis Günzburg

Fast so wie vor der Pandemie: Seit 4. März dürfen Diskotheken in Bayern unter der 2G-plus-Regelung wieder öffnen. Auch in der Disco Puls in Günzburg war am Wochenende einiges los.

Plus Es gibt Corona-Lockerungen für Bars, Kneipen und Clubs. Doch die nächsten Krisen dämpfen die Euphorie der Betreiber im Kreis Günzburg. Einer öffnete gar nicht.

Von Sophia Huber

Der Anblick von lachenden Gesichtern ohne Maske wirkt fast schon surreal. In den Gesichtern auf den Partybildern vom vergangenen Wochenende ist von zwei Jahren Pandemie keine Spur. Ausgelassene Stimmung, strahlende und manchmal vielleicht auch etwas glasige Augen, Freunde Arm in Arm: Den Fotos von Freitag- und Samstagabend in der Disco Puls nach zu urteilen, war es ein feierwütiges Wochenende im Landkreis Günzburg. Doch die Inhaber von Clubs, Bars und Kneipen in der Region wollen sich trotz der Lockerungen der Corona-Regeln nicht zu früh freuen.

