So sah es in den Städten im Landkreis Günzburg früher aus

In den vergangenen 100 Jahren hat sich viel verändert. Doch wie sah es damals im Gegensatz zu heute aus? Wir haben interaktive Vergleiche mit Archivaufnahmen erstellt.

Es sind oft die kleinen Momente, die es am Ende in sich haben. Oder anders gesagt: Die Fotos von ganz alltäglichen Szenen können im Rückblick kleine Schätze enthalten, die man nur noch verwerten muss. Mit den richtigen Werkzeugen geht das ganz einfach: Theoretisch sind alles, was man dafür braucht, ein Archivfoto, die nötige Kenntnis, um denselben Ort wiederzufinden, und ein aktuelles Foto. Mit dem richtigen Programm stellt man die beiden Aufnahmen dann gegenüber und hat einen wirkungsvollen Vorher-nachher-Vergleich, der zeigt, was sich alles in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Unsere Redaktion hat sich im Landkreis Günzburg auf die Suche gemacht und alte Archivbilder rekonstruiert.

