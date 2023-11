Landkreis Günzburg

06:15 Uhr

So sieht die Buchungslage für Weihnachtsfeiern im Kreis Günzburg aus

Plus Die Pandemie ist vorbei, die Auswirkungen auf die Gastrobranche aber halten an. So gehen Gastwirte im Landkreis Günzburg mit fehlendem Personal in der Weihnachtszeit um.

Im Supermarkt gibt es wieder Lebkuchen und Nikoläuse. Einige besorgen bereits die ersten Weihnachtsgeschenke, und in die Playlists so mancher Radiosender hat sich auch schon der ein oder andere Ohrwurm eingeschlichen, der im späteren Dezember einige Zuhörerinnen und Zuhörer zur Weißglut treiben wird. Auch Weihnachtsfeiern mit den Kolleginnen und Kollegen stehen wieder an – doch die Gastrobranche hat nach wie vor mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Zum einen wird die Mehrwertsteuer wieder auf das Niveau vor der Pandemie, also 19 Prozent, angehoben. Zum anderen fehlt das Fachpersonal, das während der Schließungen und Coronabeschränkungen in andere Branchen abgewandert ist.

"Es hat sich mittlerweile so eingespielt. Man lebt damit", sagt Mathias Ihle, der zusammen mit seiner Schwester den Waldvogel in Leipheim führt. Dort können Gäste übernachten, Tagungen oder auch Feiern abhalten – oder einfach ohne besonderen Anlass essen gehen. Besonders in der Vorweihnachtszeit stehen viele solcher Feiern an, veranstaltet sowohl von Firmen als auch von Privatpersonen. Dabei geht es nicht nur um die klassische Betriebsweihnachtsfeier. Mitarbeiterjubiläen, Vereinsfeiern, Jahresabschlüsse und alle möglichen anderen Events, die zum Ende eines Jahres so anfallen, ballen sich in der Vorweihnachtszeit.

