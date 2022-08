So sind die Reaktionen auf das 9-Euro-Ticket im Kreis Günzburg

Plus Trotz ausgefallener und überfüllter Züge waren 88 Prozent der 9-Euro-Ticket-Nutzer zufrieden. Wie sieht es im Landkreis Günzburg aus? Eine Stichprobe.

Nach drei Monaten 9-Euro-Ticket kehren nun die alten Preise für die öffentlichen Verkehrsmittel zurück. Statt für neun Euro durch ganz Deutschland fahren, heißt es jetzt wieder 23 Euro für die Regionalbahn von Günzburg nach München. Wie hoch die Nachfrage war und wie viele Leute mit dem Angebot zufrieden waren, stellte nun der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen in einer Studie fest. Zusätzlich hat sich unsere Redaktion an den Bahnhöfen im Landkreis umgehört.