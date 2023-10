Landkreis Günzburg

08.10.2023

So verbringen die Direktkandidatinnen und -kandidaten den Wahlabend

Plus Zwei sind am Wahlabend daheim, andere verfolgen im Maximilianeum in München gespannt die weiteren Ergebnisse. Ein Überblick über die Kandidaten im Kreis Günzburg.

Von Till Hofmann

Alle Augen sind am Wahlabend ab 18 Uhr auf die farbigen Balken gerichtet. Auch im Landkreis Günzburg. Doch wo verbringen die Politikerinnen und Politiker diesen 8. Oktober? Die Freien Wähler (FW) zieht’s mit ihren beiden Direktkandidatinnen Marina Jakob (Landtag) und Ruth Abmayr (Bezirkstag) zunächst nach München ins Maximilianeum und später nach Wertingen zur nordschwäbischen Wahlparty der Freien Wähler, die der Abgeordnete und Parlamentarische FW-Geschäftsführer Fabian Mehring in einem Lokal in der Nähe des Freibads organisiert hat.

Treffen könnten die beiden Frauen in der bayerischen Landeshauptstadt auf Gerd Mannes (AfD), der ebenfalls den Bayerischen Landtag als Anlaufpunkt am Abend vorgesehen hat. Auf mehr Medienschaffende als dort dürften die Politiker im gesamten Freistaat zu diesem Zeitpunkt nicht stoßen. Etwa 1000 Medienvertreter aus dem In- und Ausland haben sich im Landtag angekündigt, um über die Landtagswahl zu berichten. Seit vergangenen Montag bereits wurden Fernsehstudios aufgebaut, wie die Landtagsverwaltung mitteilte. Eigens für die Wahlnacht wurden 30 Kilometer Kabel neu verlegt.

