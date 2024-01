Landkreis Günzburg

vor 11 Min.

So verlief die Silvesternacht im Landkreis Günzburg

Plus Im Landkreis Günzburg verlief der Jahreswechsel einer ersten Bilanz zufolge verhältnismäßig ruhig. Polizei und Feuerwehren mussten nur wenige Male eingreifen.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Mit knallendem Goldregen, pfeifenden Raketen und Silbersonnen, die den Nachthimmel zum Leuchten brachten, sind die Menschen aus dem Landkreis Günzburg ins neue Jahr 2024 gestartet – und die Feierlichkeiten verliefen aus Sicht der Polizei ohne größere Zwischenfälle. Trotzdem mussten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehren mehrmals ausrücken. Auch in den Notaufnahmen der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach mussten in der Silvesternacht einige Patienten wegen "Silvester-typischer" Verletzungen versorgt werden.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West berichtet von einem "weitestgehend ruhigen" Jahreswechsel im Landkreis Günzburg. In der Nacht habe es zwar im Vergleich zu anderen Nächten ein erhöhtes Einsatzaufkommen gegeben, allerdings oft bei niederschwelligen Anlässen, sagt Polizeioberkommissar Holger Stabik auf Nachfrage unserer Redaktion. Dadurch, dass in der Regel einiges an Alkohol konsumiert wird, kippe erfahrungsgemäß die Stimmung schneller und es komme in den ersten Stunden des neuen Jahres immer wieder mal zu Fällen von Körperverletzungen. Heuer musste die Polizei im Kreis Günzburg nur zu einem Einsatz ausrücken, bei dem es zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Gegen 2.30 Uhr kam es auf einer Silvester-Party am Hirschbach zu einer Schlägerei zwischen drei jungen Frauen und einem jungen Mann. Eine der Frauen wurde bei dem Handgemenge leicht verletzt, nachdem ihr ins Gesicht geschlagen und sie zu Boden geworfen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen