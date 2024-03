Landkreis Günzburg

vor 16 Min.

So viel kostet 2024 die Kugel Eis im Landkreis Günzburg

Der Preis für die Kugel Eis bleibt in Günzburg vorerst stabil bei 1,60 Euro. Silke Micello, Chefin des Numero Uno, blickt positiv in die Zukunft, trotz gestiegener Kosten in allen Bereichen.

Plus Die Eissaison beginnt und in vielen Orten steigen die Preise für die süße Kugel. Auch im Landkreis Günzburg? In der Region zeichnet sich ein Trend ab.

Von , Nathalie Kaiser Celine Theiss , Nathalie Kaiser

Der Frühling macht sich in der Region breit und mit seiner Einkehr öffnen allmählich auch wieder die Eisdielen. Immer mehr Menschen laufen durch die Innenstädte, häufig mit einer Eiswaffel in der Hand. Vielerorts sind die Eispreise gestiegen, wie etwa in Neuburg an der Donau und Umgebung. Dort kostet die Kugel mittlerweile 1,70 Euro. Im Landkreis Günzburg sieht die Lage noch etwas anders aus. Das müssen Kundinnen und Kunden hier für eine Kugel zahlen.

In Günzburg bleiben Numero Uno und Stanghetto bei 1,60 Euro für die Kugel Eis, einzelne Sorten kosten dort zwei und 1,90 Euro. Rita Marques, die gemeinsam mit ihrem Mann Fernando Stanghetto den Betrieb führt, erzählt, dass sie die Preise so lange beibehalten möchten wie es nur geht. Doch die steigenden Kosten in allen Bereichen könnten dem einen Strich durch die Rechnung machen. Mitte des Jahres könnte es eine Preissteigerung geben. Vor allem die aktuelle Entwicklung beim Kakao bereitet den Geschäftsleuten Sorgen.

