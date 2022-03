Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Wie es um das Potenzial für die Solarenergie in der Region Günzburg steht

In der Region Donau-Iller gibt es überdurchschnittlich viele PV-Anlagen, doch der Blick auf die Zahlen kann trügen.

Plus In der Region Donau-Iller gibt es überdurchschnittlich viele PV-Anlagen, doch der Blick auf die Zahlen kann trügen. Fachleute berichten, was noch möglich ist.

Auf dem Dach der Burgauer Polizeiinspektion ist eine PV-Anlage. In Leipheim wird ein neuer Kindergarten gebaut, der ebenfalls mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet wird. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist der Meinung, dass es möglich sein muss, auch auf Dächern in der Günzburger Altstadt PV-Anlagen zu installieren. Der Thannhauser Stadtrat beschäftigte sich Ende Februar mit den Entwürfen für eine Freiflächenfotovoltaikanlage im Norden der Stadt. Seitdem sind die Pläne für die Öffentlichkeit zugänglich, die dazu Stellung beziehen kann. Dies sind nur vereinzelte Beispiele zum Thema Solarenergie in der Region. Der Regionalverband Donau-Iller sieht die Gegend bereits gut aufgestellt. Doch Vertreter aus der Praxis sagen: Da kann und muss noch mehr gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen