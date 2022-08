Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

So vielfältig sind die Baggerseen im Kreis Günzburg

Ruhe, Natur pur und den Blick über die Landschaft schweifen lassen. Warum nicht einmal aufs Fahrrad umsteigen und die Seen im Landkreis erkunden?

Plus Die Badeseen im Landkreis Günzburg haben auch in den letzten Wochen des Sommers vieles zu bieten – und zwar mehr als nur ein Entspannen in der Sonne.

Von Peter Wieser

Nicht umsonst wird er gerne als Wohlfühlsee bezeichnet: der Oberrieder Weiher, der, wie fast alle anderen Badeseen im Landkreis, durch den Kiesabbau entstanden ist. Zum Wohlfühlen kommen nicht nur Badegäste, sondern auch Surfer, Segler und Stand-up-Paddler, Angler und Camper – aber so, und mit den entsprechenden Bereichen, dass keiner dem anderen in den Weg kommt. Groß genug ist er ja und eine Kneipp-Anlage und einen Barfußpfad gibt es ebenfalls, genauso wie die Sonnenterrasse zum Einkehren.

