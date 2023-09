So war die Freibadsaison 2023 im Landkreis Günzburg

Plus Die Freibäder des Landkreises Günzburg haben ihre Tore geschlossen. Die Bäderbetriebe ziehen zum Ende des Sommers eine positive Bilanz. Es gab Besucherrekorde.

Es sind noch einige sonnig-warme Tage gemeldet, bis der Herbst seinen Einzug hält. Wer die letzten Sonnenstrahlen im Landkreis Günzburg im Freibad genießen möchte, ist allerdings zu spät: Die Saison ist beendet. Viele Bäder haben das Wasser zum Teil bereits abgesenkt und bereiten sich auf den Winter vor. An den heißen Tagen des fast schon vergangenen Sommers waren die Freibäder des Landkreises gut besucht. Zum Saisonende ziehen die Betreiber Bilanz.

Das Städtische Freibad in Burgau (Gsundbrunnenbad) ist bereits seit dem 10. September geschlossen. Tags darauf war der Badebetrieb ausschließlich den Hunden gestattet, die Besitzer mussten draußen bleiben. Nach der Schließung wurden Vorbereitungen für den Winter getroffen, ein zugeführtes Mittel soll bei der Überwinterung des abgesenkten Wassers helfen. Mit schätzungsweise 95.000 Besucherinnen und Besuchern ist die Saison laut Holger Reiß, stellvertretender Betriebsleiter, zufriedenstellend gewesen. "Wäre das Wetter im Juni weniger regnerisch gewesen, würden die Zahlen noch besser aussehen", sagt Reiß im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Sommerbeginn war unbeständig, lange Regenperioden verlangsamten den Saisonauftakt. Das Gsundbrunnenbad schließt seine Pforten, ohne nennenswerte Vorkommnisse zu verzeichnen. Den einen oder anderen Unfall habe es gegeben, Platz- und Schnittwunden wurden vor Ort verarztet. "Ansonsten sind wir alle heil durchgekommen", resümiert Reiß.