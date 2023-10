Landkreis Günzburg

vor 54 Min.

So war die Stimmung in den Wahllokalen des Landkreises Günzburg

Plus Viele Menschen stimmen persönlich ab, sagen Wahlhelferinnen und -helfer. Zugleich gehen im Kreis Günzburg immer mehr Stimmen per Post ein. Ein Rundgang am Wahltag.

Von Dominik Bunk Artikel anhören Shape

Dass der 8. Oktober kein gewöhnlicher Sonntag im Landkreis Günzburg war, spürte man unterwegs. Egal, ob in Offingen, Hochwang oder Burgau, an dem bewölkten Tag der Landtagswahl waren viele Menschen draußen – sie flanierten auf Gehwegen, genossen den Oktobersonntag während des Spaziergangs in der Natur. Andere saßen auf einen Kaffee oder ein Bier vor Cafés und in Restaurants wie in Ichenhausen zusammen – manche bevor, manche nachdem sie ihre Kreuze gesetzt haben. In der Günzburger Innenstadt gab's mehr als andernorts zu sehen. Dort wurde nicht nur gewählt, sondern beim verkaufsoffenen Sonntag samt Markt auch viel Geld ausgegeben. Wir haben vor Ort nachgefragt, wie groß der Besuch der Wahllokale war – und wieso die Menschen aus dem Stimmkreis Günzburg überhaupt wählen gehen.

Offingen gegen 10.30 Uhr: Die Einwohnerinnen und Einwohner der Marktgemeinde wählen im Kindergarten. Von außen ist davon, abgesehen von einzelnen Schildern, nicht viel zu sehen. Der Schein trügt allerdings, denn innen stehen die Menschen Schlange, um die Kandidaten auf den blauen und weißen Stimmzetteln, je zwei für den Landtag und zwei für den Bezirkstag, auszuzählen. Die schiere Größe und die Wahlmöglichkeiten auf den zwei größeren, mehrmals gefalteten Dokumenten stiftet bei so manchem zunächst Verwirrung, die aber schnell zu verfliegen scheint. "Es läuft gut, ohne Zwischenfälle", sagt Wahlhelfer Peter Mayr. Mit ihm sind in der Gemeinde zehn Freiwillige für den ordentlichen Ablauf der Wahl verantwortlich. Bisher habe es noch keinen "Leerlauf" gegeben, "eher Stau". Er merkt an, dass es dieses Jahr seinem Gefühl nach mehr Offingerinnen und Offinger ins Wahllokal zieht, als die vergangenen Male.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen