Landkreis Günzburg

vor 33 Min.

So wirken die Krisen auf die Wirtschaft im Kreis Günzburg

Plus Noch spricht man in Unternehmerkreisen von guten Geschäften, doch die Erwartungen sehen düster aus. Wie es um die Lage im Landkreis Günzburg bestellt ist.

Von Ralf Gengnagel

Krisen kosten Kraft. Die Situation, mit der die Wirtschaft im Landkreis Günzburg zurechtkommen muss, ist nicht nur keine einfache, sie stellt vielmehr eine geballte Ladung an Herausforderungen und Belastungen dar. Das bekräftigte der Regionalvorsitzende der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben, Hermann Hutter, der mit IHK-Vizepräsident Roland Kober und dem IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar in einem Gespräch mit unserer Redaktion die Ergebnisse der Konjunkturumfrage für das Frühjahr 2022 vorstellte. Überlagernde und wechselseitige Krisen gehen zunehmend an die Substanz. Die Wirtschaftsexperten machten deutlich, mit welchen drei großen Risiken Unternehmen bei der wirtschaftlichen Entwicklung rechnen.

