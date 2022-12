Soldatenverein Großkötz feiert Jubiläum

Der Großkötzer Soldatenverein hat den Volkstrauertag zum Anlass genommen, sein 150-jähriges Bestehen groß zu feiern.

Mit Blasmusik und in Begleitung sämtlicher Großkötzer Vereine sowie der Patenverein Kleinkötz und Ebersbach ging es nach Gottesdienst und Gedenken am Heldendenkmal im Festzug zur Günzhalle, auch Böllerschüsse waren zu hören.

Der Vorsitzende Manfred Hafner begrüßte Bürgermeisterin Sabine Ertle und weitere Vertreter der Gemeinde sowie Pfarrer Johannes Rauch und bedauerte, dass die Ehrenvorstände Sebastian Hopfenzitz und Eduard Zwerger aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnten.

Frieden ist harte Arbeit

Bürgermeisterin Sabine Ertle erinnerte in ihrer Rede daran, dass bei der Vereinsgründung am Pfingstmontag 1872 – vor 150 Jahren- gerade der Deutsch-Französische Krieg vorbei war und über 5.000 Bayerische Soldaten ihr Leben gelassen hatten. Sie erinnerte auch an die zwei Weltkriege ein halbes Jahrhundert später, die unglaublich viel Leid und Not brachten. Heute habe Deutschland bei internationalen Einsätzen Tote zu beklagen, so Ertle, junge Menschen kehrten verletzt an Körper und Seele heim und verdienten Fürsorge. Die Kötzer Bürgermeisterin betonte: "Frieden ist harte Arbeit, nicht nur für all jene, die Verantwortung für unser Land tragen, sondern auch für jeden von uns." Es sei jede Anstrengung wert, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Dies sollte Mahnung und steter Ansporn dafür sein, unseren Kindern und Enkeln eine friedliche Welt zu vererben, so Ertle.

Wahlspruch des Großkötzer Vereins: In Treue fest!

Vorsitzender Hafner hatte für seine Festrede alte Bücher, Protokolle und mündliche Überlieferungen verarbeitet. Die Vereinsgründung erfolgte durch elf Soldaten unter dem Namen "Krieger-Verein" am Pfingstmontag des Jahres 1872. Ihr Wahlspruch lautete: „In Treue fest!" Gründungsvorsitzender war Georg Neher. Als Symbol des Zusammenhalts wurde 1873 im Kloster Wettenhausen die erste Vereinsfahne in Auftrag gegeben. 1897 trat der Krieger Verein dem Bayerischen Kriegerbund bei, der Vereinsnamen wurde in "Veteranen– und Soldatenverein" geändert.

100 Großkötzer Soldaten wurden zum ersten Weltkrieg aufs Schlachtfeld gerufen, von denen 31 Mann an der Front gefallen sind. Zum 50-jährigen Vereinsbestehen wurde am Pfingstmontag 1922 das Kriegerdenkmal mit dem Bild des Heiligen Sebastian an der Kirche St. Peter und Paul durch Pfarrer Josef Egger eingeweiht. 68 Soldaten von Großkötz sind im 2. Weltkrieg gefallen und 33 galten als vermisst. Am 15. November 1950 fand auf Anregung der Gemeinde für die Soldaten eine Heimkehrer-Feier statt. (AZ)