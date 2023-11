Landkreis Günzburg

Sollen Verwaltungsräte der Kreiskliniken Sitzungsprotokolle erhalten?

Plus Warum Bernhard Lohr die Diskussion anstößt. Und welche ernsten Bedenken die Landkreisverwaltung anführt.

Sollen Verwaltungsräte der Kreiskliniken Günzburg– Krumbach die Protokolle der nicht öffentlichen Sitzungen dieses Kontrollgremiums in die Hände bekommen? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Verwaltungsrat Bernhard Lohr, selbst Arzt, hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Er begründete dies damit, dass es ihm wegen der Komplexität der Sitzungen nicht möglich ist, das Protokoll der vorherigen Sitzung während des laufenden Verwaltungsratstreffens durchzulesen und vor allem zu memorieren. Um der anspruchsvollen Kontrollfunktion als Verwaltungsratsmitglied nachkommen zu können, hält der Kreisrat der Grünen es außerdem für notwendig, die in der Vergangenheit gefassten Beschlüsse nachlesen zu können. Zudem sieht der Antragsteller es als große Erleichterung der Arbeit als Verwaltungsrat an, wenn entsprechende Sitzungsniederschriften an die Verwaltungsräte übermittelt würden.

Selbst kann der Verwaltungsrat der Kliniken "mangels Zuständigkeit keine solche Änderung der Unternehmenssatzung vornehmen", wie die Landkreisverwaltung in ihrer Vorlage betont. Der Kreistag sei der richtige Adressat für eine Beschlussempfehlung des Verwaltungsrats. Die Landkreisverwaltung hat darüber hinaus "enorme rechtliche Bedenken", wenn den Verwaltungsräten Abschriften von den Niederschriften übermittelt werden würden. Kurz gefasst: Das Kontrollgremium des Kommunalunternehmens Kreiskliniken (Verwaltungsrat) unterliegt den Vorschriften der Landkreisordnung. Deshalb müsse analog zum Kontrollgremium des Landkreises (Kreistag) verfahren werden. Und da regelt die Geschäftsordnung, dass die Kreisräte sehr wohl Abschriften der Beschlüsse verlangen können, die in öffentlicher Sitzung gefasst worden sind. Im Umkehrschluss bedeute das aber auch, "dass die Kreisräte keinen Anspruch auf Überlassung von Niederschriften über nicht öffentliche Sitzungen haben". Diese rechtliche Wertung liege auch der aktuell gültigen Regelung der Unternehmenssatzung für die Kreiskliniken Günzburg zugrunde.

