Sommernächte im Legoland Günzburg: Piraten, Parade und Party

Diesen Sommer gibt es besondere Attraktionen im Legoland. Unter anderem eine Zeitreise in die goldenen 20er oder eine Stuntshow mit einem Motocross-Weltmeister.

Extralangen Familienspaß versprechen die Sommernächte im Legoland bei Günzburg an den Samstagen 30. Juli, 6. und 13. August. Im Jubiläumsjahr stehen die drei Eventtage unter dem Motto Vintage-Glamour: Die Besucher erwartet eine Zeitreise in die goldenen 20er des vorigen Jahrhunderts – mit Shows, Live-Bands, Revues und Deko im Retro-Stil. Das Abschluss-Feuerwerk jeweils um 22 Uhr taucht dann den Himmel über den illuminierten Lego-Landschaften in bunte Farben.

Passend zum 20. Geburtstag des Legoland-Parks in Günzburg kommen die berüchtigtsten Seeräuber der Sieben Meere zusammen – aber nicht, um gemeinsam durch das malerische Miniland zu schlendern, sondern um beim Kampf um die „Krone von Barracuda“ in atemberaubenden Disziplinen gegeneinander anzutreten. Große und kleine Besucher dürfen sich im Juli und im August auf Feuerschwert-Kämpfer, wagemutige Artisten, feurige Auftritte und das berüchtigte Schleuderbrett freuen. Weiterhin zu bestaunen gibt es die welterste Legoland-Parade, die in den Sommermonaten täglich stattfindet.

Zum 20. Geburtstag des Legolands sind viele Veranstaltungen für Familien geplant

Jede Menge Adrenalin verspricht laut Mitteilung von Lego das Lego City Stuntz-Event am Sonntag, 24. Juli, wenn Freestyle Motocross-Weltmeister Luc Ackermann sein Können bei atemberaubenden Stuntshows unter Beweis stellt und Kids in verschiedenen Challenges herausfordert. Weitere Infos zu den Shows und Events in der Jubiläumssaison gibt es online unter www.LEGOLAND.de/20-Jahre. (AZ)

