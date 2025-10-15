Sparkasse startet Spendenmarathon

Ab sofort haben Vereine aus der Region Günzburg-Krumbach die Chance, sich für den Spendenmarathon der Sparkasse Schwaben-Bodensee zu registrieren. Dabei haben sie die Möglichkeit, ihr Projekt über WirWunder anzumelden, Spenden zu sammeln und in Abhängigkeit der gesammelten Spende eine weitere von der Sparkasse Schwaben-Bodensee zu erhalten. Der Aktionszeitraum läuft vom 26. November bis zum 10. Dezember. Mit einem Spendenbudget von 100.000 Euro unterstützt die Sparkasse Schwaben-Bodensee Vereine und Organisationen aus dem Geschäftsgebiet, die am Spendenmarathon teilnehmen.

Das Spendenbudget teilt sich mit jeweils 25.000 Euro auf die Regionen Memmingen-Unterallgäu, Lindau, Günzburg-Krumbach und Augsburg-Land auf. „Mit unserem Spendenmarathon möchten wir das wichtige Engagement der vielen Vereine und Organisationen unserer Region sichtbar machen und aktiv unterstützen. Jeder gespendete Euro stärkt das Vereinsleben und damit die Region“, sagt Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee. Über die Spendenplattform www.wirwunder.de/sbo können sich Vereine und Organisationen mit ihrem aktuellen Projekt registrieren. Im nächsten Schritt geht es darum, den Spendenaufruf als Verein im eigenen Umfeld oder online zu verbreiten und Spenden zu generieren.

Sparkasse wertet das erzielte Spendenvolumen der Vereine aus

Im Anschluss an den Spendenmarathon wertet die Sparkasse aus, wie hoch das erzielte Spendenvolumen der einzelnen Vereine ist, das im Aktionszeitraum zwischen dem 26. November und 10. Dezember erzielt wurde. Für alle Projekte, die in diesem Zeitraum Zuwendungen erhalten haben, spendet die Sparkasse Schwaben-Bodensee den Vereinen im Anschluss einen Betrag anteilig an ihrem gesammelten Spendenvolumen. „Der Spendenmarathon zeigt, was möglich ist, wenn viele mit anpacken. Die Vereine leisten Tag für Tag wertvolle Arbeit und wir möchten mit der Aktion und unserer Spende dazu beitragen, dass ihr Einsatz Früchte trägt“, sagt der Vorstandsvorsitzende. (AZ)