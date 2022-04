Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

SPD-Kreischef Fißl: "Man sollte Schröder aus der Partei werfen"

Plus Wie Sozialdemokraten im Landkreis Günzburg auf den Altkanzler reagieren. Und wer von den heimischen Genossen vor vielen Jahren vor dem Ausschluss stand.

Von Till Hofmann

Der ehemalige SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat den Ärger und die Wut vieler Genossinnen und Genossen auf sich geladen. Der jüngste Anlass war ein Interview in der New York Times. Er äußerte in dem Gespräch, dass er sich einen Rücktritt von seinen Posten für russische Energiekonzerne nur für einen Fall vorstellen kann: Wenn der russische Präsident Wladimir Putin Deutschland und der Europäischen Union das Gas abdreht. Von welchem oder welchen Posten, das ließ er offen. Nicht lossagen wollte er sich von Putin, der den Angriffskrieg auf die Ukraine verfügt hat. Führende SPD-Politiker, wie die Vorsitzende Saskia Esken, aber auch einzelne Untergliederungen der Partei haben bereits ein Parteiordnungsverfahren beantragt, das in einen Parteiausschluss münden könnte. Und was macht die Günzburger Kreis-SPD?

