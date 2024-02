SPD wünscht sich, dass Bauern zu Aktionen gegen Rechtsextremismus gehen

Dem SPD-Kreisverband dränge sich unter anderem der Verdacht auf, dass es bei den Bauernprotesten "nicht so sehr um die Sache, sondern um versteckte Parteipolitik geht."

Als sehr erfreulich und als Modell für andere Veranstaltungen hat es Offingens Bürgermeister Thomas Wörz bezeichnet, dass in Günzburg die demokratischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppierungen gemeinsam eine Kundgebung gegen die AfD und den Rechtsextremismus organisiert haben. Das geht aus einer Pressemitteilung des SPD-Kreisverbands hervor. Der SPD-Kreisvorstand kam am Mittwoch zur Sitzung im Gasthof Adler in Ichenhausen zusammen. Laut Wörz sei die Kundgebung ein Zeichen der Hoffnung für unsere Demokratie. SPD-Kreisvorsitzende Achim Fißl schloss sich dieser Auffassung an. Für ihn stellte sich aber die Frage: "Wo waren an diesem Tag die sonst derzeit so demonstrationsfreudigen Landwirte?" Fißl wünsche sich wie alle Kreisvorstandsmitglieder, so die Pressemitteilung, dass der Kreisverband des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) sich künftig auch an Aktionen gegen den Rechtsextremismus beteilige.

"Wenn sich die Bauern und ihr Verband auch nur mit zehn Prozent der Intensität, mit der sie für ihre Subventionen und gegen die Bundesregierung kämpfen, für die Demokratie engagieren, dann nützt das der Demokratie, die von der AfD und anderen Rechtsextremen bedroht wird", schreibt der Kreisverband. Und es würde der vom BBV verbal immer wieder geäußerten Ablehnung von Rechtsextremen und damit auch von der AfD, erheblich mehr Glaubwürdigkeit verleihen, so die SPD weiter.

SPD-Kreisvorsitzende: CDU und CSU hätten "das Fass gefüllt"

Die stellvertretende Kreisvorsitzende Luise Bader zeigte sich verwundert über die Aussage aus Bauernverbandskreisen, es gehe nicht nur um die Subventionskürzungen. Die hätten das Fass nur zum Überlaufen gebracht. "Wer hat das Fass denn gefüllt?", fragte sie. Das könne mit Sicherheit nicht die derzeitige Bundesregierung gewesen sein. Die sei erst seit zwei Jahren im Amt und in dieser Zeit habe sich das Einkommen der Landwirte positiv entwickelt. Zuvor seien die Bundeslandwirtschaftsminister- und ministerinnen seit 2005 von der CDU oder CSU gestellt worden – in Bayern sowieso. Diese hätten laut Bader das "Fass gefüllt". Da hätten die Bauern nicht protestiert, kritisierte die Politikerin. Warum? "Offensichtlich habe das die vielfache, auch im Landkreis Günzburg vorhandene, Verknüpfung von CSU-Mitgliedschaft und Bauernverbandsfunktionen verhindert. Da dränge sich der Verdacht auf, dass es bei den derzeitigen Protesten nicht so sehr um die Sache, sondern um versteckte Parteipolitik geht", endet die Pressemitteilung des Kreisverbands. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch