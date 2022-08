Sport- und Schützenvereine im Kreis Günzburg erhalten Zuschüsse

Der Freistaat Bayern gewährt Vereinen Zuschüsse für den Landkreis Günzburg zur Förderung des außerschulischen Sports. Was finanziell unterstützt wird.

Die Sport- und Schützenvereine im Landkreis Günzburg – und in erster Linie deren Mitglieder und Vorstandschaften – leisten durch vielfältige sportliche Aktivitäten und bürgerschaftlichem Engagement einen wertvollen Beitrag für die Gesundheit, das Gemeinschaftsgefühl und die Attraktivität des gesellschaftlichen Lebens. Der fraktionslose Landtagsabgeordnete Alfred Sauter weist in einer Pressemitteilung auf die diesjährige Förderung der Sport- und Schützenvereine durch den Freistaat Bayern hin. Im Jahr 2022 fließen in den Landkreis Günzburg 213.071,85 Euro an Fördermitteln.

Alfred Sauter: „Der Breitensport ist mehr als nur ein Hobby. In den Vereinen wird wertvolle ehrenamtliche Arbeit geleistet, die wesentlich zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft beiträgt. Es ist außerordentlich zu begrüßen, dass die Sportvereine im Landkreis Günzburg Mittel aus der Vereinspauschale erhalten. Auf dieser Grundlage können sie ihren Mitgliedern ein umfassendes Sportangebot unterbreiten.“

Vereinspauschale für förderwürdige Vereine im Kreis Günzburg

Grundlage der Förderung des Sportbetriebs der Vereine sind die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des außerschulischen Sports (Sportförderrichtlinien). Seit Januar 2006 erfolgt die Förderung des Sportbetriebs der Vereine in pauschalierter Form, der sogenannten Vereinspauschale. Darin sind einzelne Fördermaßnahmen wie Übungsleiterzuschüsse, Sportbetriebspauschalen und Sportgerätegroßförderung zusammengefasst worden. Die Vereinspauschale berücksichtigt die Zahl der Mitglieder im Verein, die Anzahl von Kindern und Jugendlichen sowie die Zahl der Übungsleiterlizenzen.

Der Freistaat Bayern fördert Sport außerhalb der Schulen und Hochschulen aufgrund seiner vielfältigen positiven gesellschaftlichen und gesundheitlichen Funktionen. In Anerkennung der Autonomie des Sports unterstützt der Freistaat dabei förderwürdige Zielsetzungen der Sportvereine und Sportfachverbände. Dazu gehören insbesondere die Schaffung von Sportstätten, die finanzielle Unterstützung von qualifizierten Übungsangeboten der Vereine und die besondere Förderung der Kooperation zwischen Schule und Verein. „Ich freue mich, dass unsere Sport- und Schützenvereine schnell und unbürokratisch unterstützt werden. Es ist ein wichtiges Anliegen, den Sport mit all seinen positiven Wirkungen bestmöglich zu fördern“, betont Sauter. (AZ)