Landkreis Günzburg

18:30 Uhr

Sportunterricht gerät zu einer immer größeren Herausforderung

Sportunterricht an Grund- und Mittelschulen gestaltet sich zunehmend schwieriger. Es mangelt an Sportstätten und Fachlehrern. Immer mehr Schülerinnen und Schüler haben Defizite bei Motorik und Koordination.

Plus Manche Kinder können keine Rolle vorwärts, andere treiben Vereinssport. Der Schulsport an Grund- und Mittelschulen ist aber nicht nur deswegen ein Problemfach.

Von Heike Schreiber

Martin Poppel treibt leidenschaftlich gerne Sport. Ob Mountainbiken oder Joggen, Sport hat in seinem Leben einen festen Platz. Als Lehrer an der Mittelschule Burgau versucht er diese Einstellung auch an seine Schülerinnen und Schüler weiterzugeben, sie zumindest zur Bewegung zu bewegen. Doch Poppel, einer von drei Fachberatern am Staatlichen Schulamt, ist zunehmend ernüchtert. Der Sportunterricht an Grund- und Mittelschulen gerät zu einer immer größeren Herausforderung. Seiner Ansicht nach hakt es an ganz vielen Stellen. Zusammen mit Schulrat Robert Kaifer erläutert der Fachlehrer gegenüber unserer Redaktion, wo die Probleme liegen und was sich in Zukunft ändern sollte.

Dass der Sportunterricht an Grund- und Mittelschulen zu kurz kommt und im Fächerkanon keinen allzu hohen Stellenwert hat, das sei kein plötzliches Problem oder etwa mit der Corona-Pandemie entstanden, weiß Robert Kaifer. Bevor er zum Schulamt gewechselt ist, hat er als Lehrer, Konrektor und Rektor der Grundschule Ichenhausen hautnah mitbekommen, wie an dem Fach gekürzt wird. Zwei, maximal drei Stunden Sportunterricht in der Woche sind das höchste der Gefühle. Und selbst dann fallen noch Stunden aus oder werden durch andere Fächer ersetzt. "Der Stellenwert des Schulsports ist leider nicht so hoch. Dass man sich auf die Kernfächer konzentriert, der Übertritt im Fokus steht und der Sport darunter leidet, ist keine gute Entwicklung", findet Kaifer. Poppel hält es für ein "falsches Signal".

