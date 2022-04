Landkreis Günzburg

vor 19 Min.

Stadt Günzburg bereitet sich auf das Volksfest im Sommer vor

Nach 2019 soll es in diesem Jahr im August endlich wieder ein Volksfest in Günzburg geben. Dann wird Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (links) wieder das erste Bierfass anstechen.

Plus In den vergangenen beiden Jahren drehte sich in Günzburg kein Karussell und wurden die Bierkrüge nicht im Festzelt geleert. Das soll sich im August 2022 ändern.

Von Till Hofmann

2020 und 2021 suchte man im August vergeblich auf dem Günzburger Volksfestplatz am Auweg nach Fahrgeschäften. Nichts blinkte und jaulte. Niemand kaufte Zuckerwatte oder erwies sich beim Büchsenwerfen als überaus treffsicher. Das Günzburger Volksfest legte wegen der Corona-Pandemie eine Zwangspause ein. Das soll sich in diesem Jahr ändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen