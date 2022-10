Die Stadt Günzburg modernisiert Wohnungen für Familien

Für 2,5 Millionen Euro hat die Stadt Günzburg 18 familienfreundliche Wohnungen am Kötzer Weg modernisiert. Die Mieten sollen bezahlbar bleiben.

Die Stadtbau Günzburg hat im Kötzer Weg 18 familienfreundliche Wohnungen umfangreich modernisiert. Bäder, Elektroinstallation und Fußböden wurden erneuert und bestehende Öl-Einzelöfen durch den Einbau einer nachhaltigen und klimaschonenden Pelletheizung ersetzt. Diese gewährleistet einen höheren Energiestandard und dadurch Kosteneinsparungen für die Mieterinnen und Mieter.

Wohnungen am Kötzer Weg haben jetzt größere Balkone

Außerdem wurden die bisherigen Balkone durch größere, vorgestellte Balkone ersetzt. Im Außenbereich sind absperrbare Fahrradeinhausungen neu. Die Kosten für die Modernisierung betrugen insgesamt 2,5 Millionen Euro. Zwischen fünf und sieben Euro pro Quadratmeter betragen die Mieten in diesem Wohnhaus. „Neben der Erhöhung des Energiestandards halte ich es in der jetzigen Zeit für besonders wichtig, dass die Mieten sich weiterhin auf einem bezahlbaren Niveau bewegen“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

„Insgesamt haben wir bereits 170 Wohnungen in Günzburg modernisiert", sagt Stadtbau-Geschäftsführer Ralf Kehrer. Während der Modernisierungsmaßnahmen konnten die Mieterinnen und Mieter auf andere Wohnobjekte ausweichen, mit der Option, dort wohnen zu bleiben oder wieder zurückzuziehen. Mieterin Divine Igbinoba wohnt bereits seit 2016 in dieser Wohnanlage und freut sich auf die Zukunft in einem modernen Zuhause für sich und ihre Familie. (AZ)