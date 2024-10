Stadtradeln: Burgau hat am meisten Kilometer im Landkreis Günzburg erradelt

Beim Stadtradeln im Landkreis Günzburg haben heuer insgesamt 1682 aktive Radler 400.360 Kilometer erradelt. Die Schulen erzielten ein ausgezeichnetes Ergebnis von über 75.000 Kilometern. Die erfolgreichsten Teilnehmer, Kommunen und Schulen wurden jetzt von Kreisrätin und stellvertretenden Landrätin Angelika Fischer ausgezeichnet. Bei dem Wettbewerb geht es darum, an 21 Tagen möglichst viele Alltagswege auf dem Rad zurückzulegen, um die positiven Effekte des Fahrradfahrens stärker in den Fokus zu rücken.

Fischer zeigte sich auf der Veranstaltung begeistert von den hervorragenden Ergebnissen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In ihrer Ansprache betonte sie ihre Freude über die auch weiterhin steigenden Ergebnisse und Teilnehmerzahlen, die auch die Entwicklung des Landkreises zu einer immer fahrradfreundlicheren Region spiegeln. Beeindruckt zeigte sie sich zudem von den Leistungen der teilnehmenden Schulen. Insbesondere gefreut habe sie sich darüber, dass besonders auch in Gebieten, in denen das Hochwasser nur wenige Wochen vorher verheerende Schäden verursacht hatte, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht entmutigt wurden und neue Bestleistungen aufstellten. Dies zeigt sich eindrucksvoll in der Stadt Burgau, die mit einem Ergebnis von 70.136 Kilometern die erfolgreichste Kommune war. Auch die Markgrafen-Realschule gewann in beiden Kategorien des Unterwettbewerbs für die Schulen. Hier wurden

Schecks für die Gewinner im Wettbewerb Schulradeln

Freude auch bei der Grund- und Mittelschule Wasserburg: Als eine der kleinsten Schulen konnte sie viele ihrer Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiter gewinnen und erreichte so einen dritten Platz in der Kategorie der Schulen mit den meisten Teilnehmenden. Evelyn Schreyer, Leiterin des Fachbereichs Mobilität, und Sven Wandel, Mobilitätsmanager am Landratsamt Günzburg, betonten, dass die jährlich steigenden Teilnehmerzahlen sowie erradelten Kilometer ein erfreuliches Zeichen dafür seien, dass das Radfahren als gesunde, kostengünstige und klimafreundliche Fortbewegung im Alltag immer beliebter werde. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Einzelkategorien erhielten jeweils einen Gutschein für eine Baumschule im Landkreis, die Gewinner im Wettbewerb Schulradeln bekamen Schecks überreicht. (AZ)