Stadtradeln startet: Was in den Städten im Kreis Günzburggeplant ist

Ab sofort sind Bürger im Landkreis Günzburg aufgerufen, das Auto stehen zu lassen und in die Pedale zu treten. Bis zum 25. Juli finden viele Events statt.

Der Wettbewerb Stadtradeln und Schulradeln geht in die nächste Runde: Alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Günzburg sind aufgerufen, vom 5. bis zum 25. Juli kräftig in die Pedale zu treten. Ziel des alljährlichen Wettbewerbs ist es, beruflich und privat möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen und damit einen Beitrag fürs Klima zu leisten. In dem dreiwöchigen Wettbewerbs-Zeitraum finden zudem verschiedene Veranstaltungen statt. Hier ein Ausblick auf einige der geplanten Events.

In der Stadt Burgau findet am Mittwoch, 5. Juli, um 18.30 Uhr ein Fahrradgottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Burgau statt, mit der Möglichkeit zur Segnung aller Radlerinnen und Radler sowie ihrer Fahrräder. Im Anschluss ist je nach Wetter noch eine kleine Fahrradtour zum Silbersee angedacht.

Im Vorfeld hat die Stadt Günzburg zum zweiten Mal ihren „Stadtradeln“-Star gesucht und gefunden: Die Günzburgerin Nicola Hirner übergab jetzt bereitwillig ihren Autoschlüssel an Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Für die Sportlehrerin beginnt damit ihre dreiwöchige autofreie Zeit.

Die Stadt Günzburg hat wieder ihren „Stadtradeln“-Star gesucht und gefunden: Die Günzburgerin Nicola Hirner übergab bereitwillig ihren Autoschlüssel an Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Für sie beginnt damit ihre dreiwöchige autofreie Zeit. Foto: Heike Schreiber

Eine Möglichkeit zur Fahrradcodierung des ADFC gibt es am Samstag, 8. Juli, von 9 bis 12 Uhr im Dossenberger Hof in Günzburg. Dabei wird das Rad zum Schutz vor Diebstahl mit einem persönlichen Adresscode versehen, der sich nicht entfernen lässt. Codiert werden können alle Fahrräder/Pedelecs mit Metallrahmen (kein Carbon!) sowie Anhänger, Zubehör, Akkus.

Die Stadt Ichenhausen veranstaltet am Mittwoch, 5. Juli, ein gemeinsames Anradeln mit Bürgermeister Robert Strobel. Zum Auftakt des Wettbewerbs hat die Sportreferentin des Stadtrates, Heike Glassenhart, ein „Anradeln“ um 15 Uhr, über eine Strecke von zehn Kilometern vorbereitet. Start- und Zielpunkt ist am Rathaus. Das Anradeln findet nur bei trockenem Wetter statt. Gemeinsam geht das Stadtradeln in Ichenhausen auch zu Ende am Dienstag, 25. Juli, um 17 Uhr beim Abschlussradeln mit Bürgermeister Robert Strobel. Start- und Zielpunkt wird wieder das Rathaus Ichenhausen sein.

Auf alle Radlerinnen und Radler wartet eine Radlbar im Stadtgarten Krumbach

Das Anradeln in Krumbach mit Bürgermeister Hubert Fischer findet am Mittwoch, 5. Juli, um 17 Uhr statt. Die Tour durch die Stadt beginnt im Krumbacher Stadtgarten. Am Freitag, 14. Juli, gibt es von 11 bis 14 Uhr eine Radlbar: Hier erwartet alle Radlerinnen und Radler im Stadtgarten eine Erfrischung und eine Überraschung. An diesem Tag lohnt es sich also besonders, mit dem Fahrrad zur Arbeit, zum Einkaufen oder in die Schule zu fahren. Die Fahrradtour mit dem Heimatverein Krumbach am Sonntag, 16. Juli, ab 13 Uhr führt vom Stadtgarten aus nach Billenhausen und zum Burgstall Hirschfelden. Am Donnerstag, 20., und Freitag, 21. Juli, findet ein Nachwuchsradeln am Verkehrsübungsplatz statt. Dort werden an diesen Tagen jeweils von 16 bis 18 Uhr die Ampelanlagen angeschaltet. Familien haben so die Möglichkeit, mit ihrem Nachwuchs selbstständig das Verhalten im Straßenverkehr zu üben. Am Sonntag, 23. Juli, geht es um 13 Uhr mit dem Fahrrad zur Lourdes-Grotte in Edenhausen. Die Fahrradtour mit dem Heimatverein führt vom Stadtgarten aus über das Krumbad nach Edenhausen. Die Veranstaltungen finden nur bei gutem Wetter statt.

Die Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen mit der Stadt Thannhausen, dem Markt Münsterhausen und der Gemeinde Balzhausen startet gemeinsam das Stadtradeln am Mittwoch, 5. Juli, um 17.30 Uhr mit einem Anradeln mit den Bürgermeistern. Der Treffpunkt ist vor dem Rathaus in Thannhausen. Von dort aus wird eine Runde um Thannhausen gedreht, Ziel ist wieder vor dem Rathaus.

Noch nicht registriert oder für dieses Jahr angemeldet? Einfach unter https://www.stadtradeln.de/registrieren registrieren oder anmelden. Dort gibt es alle Informationen zur Kampagne, den Veranstaltungen und den Teilnahmebedingungen. (AZ/hva)