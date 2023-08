Starke Ergebnisse beim Stadtradeln im Landkreis Günzburg

Eine eindrucksvolle Bilanz lässt sich für die 1600 aktiven Radfahrerinnen und Radfahrer in der Region ziehen. Sie umrundeten umgerechnet neunmal die Erde.

Das Stadtradeln 2023 im Landkreis Günzburg und den Städten Burgau, Günzburg, Ichenhausen, Krumbach und Leipheim sowie den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen (Stadt Thannhausen, Markt Münsterhausen, Gemeinde Balzhausen) ist beendet. Eine eindrucksvolle Bilanz lässt sich ziehen.

Über 1600 aktive Radfahrerinnen und Radfahrer traten an 21 Tagen im Zeitraum vom 5. bis 25. Juli fleißig in die Pedale. Insgesamt wurden für den gesamten Landkreis Günzburg knapp 379.000 Kilometer erradelt – das sind fast 130.000 Kilometer mehr als im Jahr 2022. Das Ergebnis entspricht etwa einer neunfachen Umradelung der Welt. Gleichzeitig wurden 61 Tonnen Kohlendioxid vermieden, was im Schnitt durch fünf Menschen in Deutschland innerhalb eines Jahres verursacht wird. Dies stellt ein starkes Zeichen für den Klimaschutz und die nachhaltige Mobilität im Landkreis Günzburg sowie in den Städten, Märkten und Gemeinden dar.

Günzburg hat die meisten Teilnehmer, Leipheim die wenigsten

Die Ergebnisse der einzelnen Kommunen sind äußerst unterschiedlich: In Günzburg sind am meisten aktiv Radelnde unterwegs gewesen. Die 557 Radler legten fast 133.000 Kilometer zurück, das sind 6,2 Kilometer pro Einwohner. Getoppt wurde dieser Durchschnittswert nur von der Stadt Burgau (6,8 Kilometer). Die 298 Teilnehmer radelten mehr als 71.000 Kilometer.

In Ichenhausen nahmen 194 Personen teil. Ihre mehr als 53.000 Kilometer bedeuten 5,7 Kilometer pro Einwohner. Krumbachs 277 Fahrradfahrer legten fast 58.000 Kilometer zurück, das macht je Einwohner 4,2 Kilometer. In Leipheim nahmen immerhin noch 83 Personen am Stadtradeln 2023 teil. Die knapp 18.000 Kilometer bedeuten 2,4 Kilometer je Einwohner. Die Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen ging mit 184 Radlern an den Start. Fast 38.000 Kilometer legten sie zurück, je Einwohner sind das 3,9 Kilometer.

Schulradeln im Landkreis Günzburg: Knapp 80.000 Kilometer erradelt

Zeitgleich zum Stadtradeln findet jedes Jahr auch das Schulradeln in Bayern statt. Insgesamt haben elf Schulen im Landkreis Günzburg teilgenommen, welche insgesamt knapp 80.000 Kilometer erradeln konnten. Zum Vergleich – im Vorjahr wurden im Rahmen des Schulradelns etwa 55.000 Kilometer erradelt, was eine deutliche Steigerung erkennen lässt. (AZ)