Starkregen führt zu Überschwemmungen und Unfällen im Landkreis Günzburg

Wasser im Keller und Unfälle auf der A8: Die Einsatzkräfte hatten viel zu tun. In der Nacht auf Montag sind Autofahrer trotz des Regens zu schnell unterwegs.

Der Start in das vergangene Wochenende war in der Region stürmisch und nass, der Beginn der neuen Woche verlief ähnlich. Am Freitagabend warnte der Deutsche Wetterdienst bereits vor Unwetter und schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel für den Landkreis Günzburg. Eine Leserin aus Leinheim schickte unserer Redaktion nun Fotos von den Wassermassen, die sich ihren Weg durch den Günzburger Ortsteil bahnten. Nicht ohne Folgen. Sie schrieb dazu: "Wenn man um 20 Uhr vom Arbeiten heimkommt und keine Schwimmpufferle im Auto hat." Unter anderem gelangte in Leinheim, wie auch in Günzburg, Wasser in Gebäude. Auch die Feuerwehren waren deswegen im Einsatz.

Am Freitagabend hat es im Raum Günzburg heftig geregnet. Das blieb nicht ohne Folgen. In Leinheim musste die Feuerwehr anrücken. Foto: Jasmin König

Die Unfälle häuften sich außerdem aufgrund der an die Wetterlage nicht angepassten Geschwindigkeit. Schon am Freitagabend verlor wie berichtet ein 44-Jähriger auf der A8 Richtung München die Kontrolle über sein Auto und prallte in eine Betongleitwand. In der Nacht zum Montag setzte wieder starker Regen ein. Wie die Polizei berichtet, passierten am Sonntagabend und am Montag kurz nach Mitternacht auf der A8 Richtung Stuttgart zwei Verkehrsunfälle, weil die Fahrer jeweils zu schnell unterwegs waren und deshalb die Kontrolle über ihre Pkw verloren. Bei dem ersten Unfall touchierte Höhe Burgau ein 49-jähriger Autofahrer zunächst die mittlere Betongleitwand und schleuderte anschließend frontal in die rechte Seitenschutzplanke. Hierbei wurde der hochwertige Pkw, ein Porsche, rundherum beschädigt, wobei die Verkehrspolizei Günzburg von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgeht und den Schaden auf etwa 100.000 Euro schätzt. An der Seitenschutzplanke entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Weil der Fahrer über Schmerzen in der Brust klagte, wurde er zur Untersuchung in das Krankenhaus verbracht. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Feuerwehr Burgau auf der A8 wegen Unfällen im Einsatz

Kurz nach Mitternacht geschah dann aus demselben Grund ein Unfall Höhe Günzburg. Hier schleuderte ein 57-jähriger Fahrer bei Regen quer über die Fahrbahn in den Grünstreifen. Dort überschlug er sich und rollte anschließend auf die Fahrbahn zurück.

Kurz nach Mitternacht geschah ein zweiter Unfall auf der A8, dieses Mal Höhe Günzburg. Foto: Helmut Motzer

Auch an diesem Auto entstand ein Totalschaden, den die Verkehrspolizei Günzburg auf 60.000 Euro beziffert. Außerdem wurde ein Flurschaden von etwa 4000 Euro angerichtet. Weil der Fahrer nach dem Unfall über Schmerzen am Rücken klagte, wurde auch er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Bei beiden Unfällen wurde zur Absicherung der Unfallstelle bis zur Bergung der Fahrzeuge die Feuerwehr Burgau alarmiert. (AZ, sohu)