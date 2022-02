Station dicht: In Günzburger Klinik fehlten bis zu 60 Mitarbeiter

Plus Weil so viel Personal ausfiel, musste sogar eine Station der Kreisklinik Günzburg geschlossen werden. Wie es nun aussieht und welche Operationen Vorrang haben.

Zum 1. Februar sind aufschiebbare stationäre Behandlungen in Schwaben wieder zugelassen worden. Kurz zuvor hatten die Kreiskliniken darüber informiert, dass in Günzburg die OP-Kapazitäten des benachbarten Bezirkskrankenhauses nicht mehr in Anspruch genommen werden müssen, da die eigenen wieder ausreichten. Trotz steigender Corona-Inzidenzen waren es Zeichen dafür, dass sich die Situation in den Krankenhäusern entspannt. Gut anderthalb Wochen zuvor hatte bereits Dr. Ulrich Kugelmann, Ärztlicher Direktor der Kreisklinik Günzburg und Intensivbettenbelegungs-Koordinator im Rettungsdienstbereich Donau-Iller, angesichts dessen, dass kaum noch Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen lagen, vorsichtigen Optimismus gezeigt. Dieser "Trend" setzte sich seither fort. Allerdings waren in Günzburg vorübergehend planbare Eingriffe wegen erkrankten Personals wieder ausgesetzt worden, die Notfallversorgung war jedoch gesichert. Wie ist inzwischen die Lage?