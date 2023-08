Landkreis Günzburg

Steigende Gema-Kosten: Sind Weihnachtsmärkte im Landkreis in Gefahr?

Plus Der Tarif für Veranstaltungen im Freien ohne Eintritt wurde von der Gema angepasst, teils treffen Wucher-Rechnungen in den Kommunen ein. So sieht es in der Region aus.

Von Sophia Huber

In rund 17 Wochen ist Weihnachten. Zu Beginn dieser Woche mag der Gedanke bei 32 Grad in weiter Ferne gelegen haben, doch nicht bei einigen Kommunen in Bayern. Dort macht man sich Sorgen um die Weihnachtsmärkte. Auslöser ist ein Rundschreiben des Deutschen Städtetags mit dem Titel "Vervielfachung der Gema-Gebühren für kommunale (Weihnachts-)Märkte", das auch im Landkreis Günzburg angekommen ist.

Vor einigen Tagen ist im oberfränkischen Bayreuth eine Rechnung der Gema (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) eingetroffen, die Forderung: knapp 40.000 Euro für den Weihnachtsmarkt 2022. Die Rechnung ist laut Stadt damit um 8000 Prozent höher ausgefallen als erwartet – man fürchtet um die Zukunft des Weihnachtsmarktes. Auch Stefan Siemons, Kulturamtsleiter der Stadt Burgau, hat von dieser Debatte und dem Schreiben des Städtetags erfahren: "Wir persönlich haben bisher keine Informationen über die neue Gebührenstruktur erhalten." Doch eine solche Wucher-Rechnung könnte Burgau stark belasten. "Wir hätten ein riesengroßes Problem."

