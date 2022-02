Landkreis Günzburg

vor 45 Min.

Steuerfahndung bringt Zoll auf die Spur eines betrügenden Gastronomen

Plus Ein Mann hatte im südlichen Kreis Günzburg zwei Lokale betrieben. Sozialversicherungsbeiträge führte er nicht ab. Das Ergebnis: ein hoher fünfstelliger Schaden.

Von Christian Kirstges

Einen Schaden von knapp 77.000 Euro soll ein Mann im südlichen Landkreis Günzburg verursacht haben, weil er zwischen Januar 2015 und Dezember 2017 in 97 Fällen von ihm in zwei Lokalen beschäftigtes Personal nicht ordnungsgemäß angemeldet und die Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt habe. Der heute 67-Jährige habe die Arbeitnehmer entweder überhaupt nicht oder nicht den gesamten Beschäftigungszeitraum angemeldet oder nicht die korrekte Höhe der Löhne. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus - und deshalb stand der Mann nun in Günzburg vor Gericht.

