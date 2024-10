Stimmen Sie online für den schönsten Kürbis im Landkreis ab

Jetzt, wo es schon am frühen Abend zu dämmern beginnt und es am gemütlichsten daheim auf dem Sofa ist, kommen sie genau richtig – gruselige Kürbisgesichter, die vor den Haustüren im Landkreis Günzburg stehen und um die Wette leuchten. Schließlich ist in ein paar Tagen Halloween.

Viele Leserinnen und Leser sind unserem Aufruf gefolgt und haben Fotos ihrer ausgefallensten Kürbis-Kunstwerke geschickt. Kinder haben ihren Spaß beim Schnitzen der Gesichter, aber auch Mamas und Papas und Omas und Opas haben bei den Arbeiten geholfen. Und die sind definitiv vorzeigbar!

Icon Galerie 17 Bilder Die Redaktionen der Günzburger Zeitung und Mittelschwäbischen Nachrichten suchen den schönsten Halloween-Kürbis. Stimmen Sie bis 3. November für Ihren Favoriten ab.

Voting endet am 3. November um 23.59 Uhr

Doch welches Kunstwerk ist das ausgefallenste? Das konnte die Redaktion bei den ganzen tollen Einsendungen einfach nicht entscheiden. Und deswegen sind Sie gefragt: Stimmen Sie bei unserem Online-Voting ab. Mitmachen ist ganz einfach. Stöbern Sie durch die Bildergalerie auf unserer Internetseite mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und entscheiden Sie sich mit einem Klick für Ihren Favoriten. Abgestimmt werden kann bis einschließlich Sonntag, 3. November. Wir sind gespannt, welche Schnitzerei das Rennen macht. (AZ)