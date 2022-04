Landkreis Günzburg

06:15 Uhr

Stopp in Günzburg: Forscher will 2700 Kilometer in der Donau schwimmen

Plus Andreas Fath steht in Günzburg erst am Anfang eines beschwerlichen Weges. Zwei Monate lang will er in der Donau schwimmen - und mehr Bewusstsein für sauberes Wasser schaffen.

Von Till Hofmann

Die Donau, an deren Ufer auch Günzburg sich erhebt, ist der internationalste Fluss der Welt. Sie durchfließt oder berührt zehn Länder – Deutschland ebenso wie die Ukraine – ehe sie nach insgesamt 2857 Kilometern ins Schwarze Meer mündet. Auf diese Lebensader und vor allem deren Verschmutzung macht jetzt der Furtwanger Chemieprofessor Andreas Fath mit einer spektakulären Aktion aufmerksam. Der 59-Jährige hat vor, den nach der Wolga zweitlängsten Fluss Europas der Länge nach zu durchschwimmen. Insgesamt möchte er dabei 2700 Kilometer in zwei Monaten zurücklegen. Günzburg spielt eine wichtige Rolle dabei, wie am Donnerstag während der Vorstellung des Projekts durch die Stadt und den unterstützenden Lions-Club deutlich wurde.

