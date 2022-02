Landkreis Günzburg

05:55 Uhr

Straßenbau: "Schlechteste Streckenabschnitte" im Landkreis werden saniert

Die Kreissstraßen GZ1 und GZ8 im Landkreis Günzburg sind in einem so schlechten Zustand, dass sie saniert werden sollen.

Plus Mehrere Kilometer der Kreisstraßen GZ1 und GZ8 will das Staatliche Bauamt ausbessern. Wann mit den Arbeiten begonnen werden soll und welche Kosten im Raum stehen.

Von Walter Kaiser

Ein Luxus ist das nicht, auch wenn rund drei Millionen Euro fällig werden. Denn die Kreisstraße GZ1 von Ried nach Waldheim ist in einem ähnlich erbarmungswürdigen Zustand wie die GZ8 nördlich von Mindelzell. Bis Herbst sollten die beiden Streckenabschnitte saniert sein, kündigte Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt Krumbach im Kreisausschuss an. Hoffentlich gingen die Arbeiten zügiger voran als am Goldbacher Berg, merkte der FDP-Fraktionsvorsitzende Herbert Blaschke an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen