Streit in Günzburger Disco endet mit Nasenbeinbruch

Ein 24-Jähriger erhielt in einer Günzburger Disko einen Schlag ins Gesicht. Jetzt such die Polizei Zeugen und nach dem bislang unbekannten Täter.

In der Diskothek Puls in Günzburg ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 24-Jähriger erhielt dabei von einem bislang unbekannten Täter einen Schlag ins Gesicht. Er erlitt dabei eine Nasenbeinfraktur und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Günzburg gebracht werden.

Zeugen für Prügelei in Günzburger Disco gesucht

Momentan sind die Hintergründe der Auseinandersetzung noch unklar. Die Polizei Günzburg bittet daher mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)