Ex-Partner vor Gericht: Streit und Eifersucht gipfeln in Vergewaltigung

Plus Ein ehemaliges Paar aus dem Landkreis Günzburg führte eine toxische Beziehung, begonnen mit einer Lüge. Im Verlauf soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein.

Von Dominik Bunk

Die Beziehung eines heute 35-jährigen Altenpflegehelfers aus dem nördlichen Landkreis Günzburg und einer 20-jährigen medizinischen Fachangestellten hielt etwa ein Dreivierteljahr lang. Bestimmt war sie von Streit und Eifersucht. Gegipfelt ist sie in einer Vergewaltigung – so hieß es in der Anklageschrift vor dem Günzburger Amtsgericht. In vier Punkten angeklagt war der 35-Jährige. Drei handeln von kleineren Körperverletzungen. Der schwerwiegendste ist die vorgeworfene Vergewaltigung. Dafür steht der Mann nun vor Gericht.

Demnach soll er seine damalige Freundin nach einem Streit gegen Ende ihrer Beziehung Mitte 2022 ins Schlafzimmer seiner Wohnung gedrängt haben. Er habe sie aufs Bett gedrückt und sei gegen ihren Willen in die heute 20-Jährige eingedrungen. Zuvor habe sie noch zu ihm gesagt: "Wenn du das jetzt machst, ist das eine Vergewaltigung." Nach zwei bis vier Minuten habe er aufgehört, als sie zu weinen angefangen habe, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Die ersten Worte des Angeklagten bezüglich des Vorwurfs: "Das ist alles erfunden und stimmt nicht."

