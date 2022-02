Landkreis Günzburg

Tausende Menschen pendeln täglich im Landkreis Günzburg. Aber wo genau?

Täglich verlassen mehr Menschen den Landkreis Günzburg zum Arbeiten, als von anderen Orten herpendeln. So sieht es in den 34 Städten und Gemeinden im Landkreis aus.

Von Michael Lindner

Egal ob Stau auf der A8 oder im Schritttempo im Bereich des Günzburger Polizeiohrs oder auf der Ulmer Straße unterwegs - der Weg von oder zur Arbeit kann eine Qual sein. Pendeln gehört für viele Menschen zum Alltag und in Schwaben sind es offenbar besonders viele, die nicht dort arbeiten, wo sie wohnen. Laut dem aktuellen IHK-Pendleratlas hat Schwaben ein Pendlerdefizit von 50.000 Beschäftigten. Das heißt, es pendeln mehr Menschen in die Umgebung, als andere zum Arbeiten herkommen. Die Situation im Landkreis Günzburg ist ähnlich, auch dort pendeln mehr Menschen in die umliegenden Landkreise als umgekehrt. In manchen Gemeinden und Städten ergibt sich aber ein komplett anderes Bild.

