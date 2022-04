Polizei meldet mehrere Versuche von Telefonbetrug im Landkreis Günzburg

Sie melden sich als Polizisten, Verwandte oder jetzt als Mitarbeiterin einer Lottogesellschaft, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Diesmal blieb es bei Versuchen.

Von gleich mehreren Fällen von betrügerischen Anrufversuchen hat die Polizei Günzburg am Mittwoch erfahren. Absolut richtig reagierten dabei die angerufenen Bürgerinnen und Bürger.

So erhielt um die Mittagszeit eine 74 Jahre alte Rentnerin einen Anruf einer Person, die sich als Angehöriger der Polizeiinspektion Ulm ausgab. Als der Anrufer nach dem Sohn der Frau fragte, beendete diese das Telefonat. Die angezeigte Rufnummer vermittelte den Eindruck, es könnte sich um eine reale Telefonnummer mit Vorwahl München handeln. Den gleichen Anruf erhielt kurz darauf eine 78-Jährige. Die eigene Rufnummer wurde auf dem Telefondisplay angezeigt, was durch die Rentnerin sofort erkannt worden ist und sie zum Beenden des Gespräches veranlasst hat.

Dem Enkelkind droht angeblich Gefängnis

In einem weiteren Fall erhielt eine ältere Frau einen Anruf ihrer angeblichen Enkelin. Diese versuchte der Oma vorzugaukeln, dass sie in einen Verkehrsunfall verwickelt worden wäre. Bei diesem sei ein Mensch ums Leben gekommen, weshalb ihr nun Gefängnis drohe. Diese Haft könne nur über die Zahlung eines hohen Geldbetrages von mindestens 100.000 Euro abgewendet werden. Im Rahmen des Telefonates wurde der Hörer zudem an eine männliche Person weitergereicht. Diese versuchte der 82-Jährigen zu erklären, dass sie niemandem etwas von der Sache erzählen dürfe. Hierdurch erkannte die Rentnerin den Betrugsversuch und legte auf.

Eine ähnliche Geschichte wurde auch einer 87-Jährigen am Telefon aufgetischt. In diesem Fall ging es um den Enkelsohn, der eine rote Ampel überfahren und dabei einen jungen Menschen tödlich verletzt hätte. Auch diese Dame schöpfte während des Telefongesprächs Verdacht, ließ sich nicht beirren und beendete das Gespräch.

Wie eine 22-Jährige aus dem Kreis Günzburg hereingelegt werden sollte

Anders ging die Masche, bei der Anrufer versuchten, eine 22-Jährige übers Ohr zu hauen. Eine angebliche Mitarbeiterin einer Lottogesellschaft verlangte Auskunft zu den Bankdaten. Dies machte die junge Frau misstrauisch, sodass sie das Gespräch ohne jegliche Datenpreisgabe beendete.

Die Betrugsmasche, dass sich Anrufer als Polizeibeamte oder sonstige falsche Mitarbeiter von Behörden, zum Beispiel der Staatsanwaltschaft, ausgeben, ist hinlänglich bekannt. Die Täter versuchen, ihre Opfer dahin gehend zu manipulieren, dass diese ihnen Bargeld oder sonstige Wertgegenstände aushändigen, berichtet die Polizei. Zumeist agierten die Täter aus Callcentern.

Die Polizei bittet darum, die Betrugsversuche anzuzeigen

Andere Varianten dieser Kriminalitätsform sind, dass sich die Täter als Bekannte oder Verwandte ausgeben. Mit der Lüge, dass sie sich in einer Notlage befinden, versuchen sie ebenfalls, ihre Opfer zur Übergabe von Bargeld und ähnlichem zu bewegen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen Betrugsmaschen und bittet darum, solche Anrufe grundsätzlich anzuzeigen. Zudem wird darum gebeten, die Betrugsversuche auch im eigenen Verwandten- und Bekanntenkreis anzusprechen. (AZ)