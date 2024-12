Telemedizin und mehr: Was das Kompetenznetz für Frauen- und Babygesundheit bietet

Die Gründungsurkunde, die die Mitglieder des neuen Kompetenznetzes Frauen- und Babygesundheit im Landkreis unterzeichnen, gleicht einem Ehevertrag, so Klinikvorstand Robert Wieland: Sich zu verpflichten, in guten wie in schlechten Zeiten füreinander da zu sein, sich zu unterstützen und abzusichern. Doch im Gegensatz zu einem Ehevertrag haben hier nicht zwei Menschen, sondern gleich 20 Gründungsmitglieder ihren Namen auf die Urkunde gesetzt. Am Dienstag fand in der Klinik Günzburg die Gründungsfeier zum neuen Kompetenznetz statt, die Vorbereitungen dafür liefen jedoch schon lange. Der Landkreis ist erneut anderen Regionen einen Schritt voraus. Um der Krankenhausreform zu begegnen, wird inzwischen empfohlen, derartige Kompetenznetze zu gründen. „Hier waren wir Vorreiter mit kreativen Ideen“, sagte Wieland. Eins davon ist die neue Ausgestaltung im Hinblick auf Frauen- und Babygesundheit.

