Landkreis Günzburg

15.01.2022

Spielen erst nach der Einlasskontrolle: So läuft es mit der Testpflicht in Kitas

Auch im evangelischen Kindergarten in Günzburg müssen die 57 Mädchen und Buben negative Corona-Tests vorlegen. Am Eingangsbereich überprüft das Erzieherin Christina Götz.

Plus Auch im Landkreis Günzburg müssen Kinder einen negativen Corona-Nachweis mitbringen, um in ihre Kita- oder Krippengruppe gehen zu dürfen. Funktioniert das?

Von Sophia Huber

So ein Lollitest dauert vielleicht ein paar Sekunden. Doch die können Eltern an einem stressigen Morgen zum Verhängnis werden. Seit Beginn dieser Woche gilt auch für Krippen- und Kindergartenkinder im Landkreis Günzburg die Testpflicht. Ein negatives Corona-Testergebnis, der Nachweis einer Impfung oder Genesung sind für Kinder die neuen Eintrittskarten zum Spiel mit Kitafreunden, den Bauklötzen und dem Basteltisch. Vergisst ein Elternteil in aller Hektik am Morgen den negativen Testnachweis, darf das Kind nicht in seine Gruppe. Wie läuft das im Landkreis?

